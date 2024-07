Banche miliardari e potenti continueranno a manipolarci La destra non porterà cambiamenti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Questaitaliana e questo neoliberismo europeo che guida Consiglio e Commissione Europea non ha alcuna ricetta di giustizia sociale capace di produrre. Nessuna inversioni di rotta nelle disuguaglianze ma solo slogan per gli inebetiti, analfabeti funzionali, o idioti egoisti che pensano che la questione immigrazione possa avere un qualche legame con la loro povertà. Gli uomini più ricchi econ l’aiuto dei media continuano ad essere i più abili manipolatori della storia della civiltà umana e grazie a questo si assicurano il dominio su centinaia di milioni di cittadini Nessuna ricetta economica di questapotrà produrreche non sia l’aumento del potere e della ricchezza degli imperatoriche sono già ai vertici della classifica di Forbes.