Autobomba esplode a Mosca chi c' era a bordo | colpo all' esercito russo

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Nuovo misterioso attentato a. Una Toyota Land Cruiser è esplosa vicino a un edificio residenziale in via Sinyavinskaya, nel nord della capitale russa, quando un uomo e una donna vi sono saliti a. Entrambi sono rimasti feriti, hanno riferito i servizi operativi alla TASS. La causa dell'esplosione è stata la detonazione di un ordigno esplosivo non meglio specificato. L'esplosione è avvenuta quando la coppia è salita sull'auto parcheggiata. Secondo le ricostruzioni l'uomo ha perso parte delle gambe mentre la donna ha riportato ferite da schegge. Ma chi sono le due persone coinvolte? Numerosi account di X in sostegno alla causa ucraina stanno rilanciando la notizia che le vittime sono Andrii Torgashov, vice capo del centro di trasmissione radio satellitare dell', e sua moglie.