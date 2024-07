Atp Umago 2024 | Musetti regola Trungelliti e raggiunge i quarti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Lorenzotorna in campo dopo la semifinale raggiunta a Wimbledon e lo fa con una vittoria sulla terra battuta dell’Atp 250 di. Il numero 2 del tabellone, all’esordio dopo il bye, si impone su Marcocon il punteggio di 6-4 6-3 e centra idi finale. Qui attende il vincente della sfida tra Dusan Lajovic e Flavio Cobolli, in un torneo a forti tinte tricolori nella vicina Istria. TABELLONE MONTEPREMI LA CRONACA DEL MATCH –impiega qualche game per ritrovare le giuste distanze in campo. Complice anche un esordio al servizio dell’azzurro poco felice (con due doppi falli),ne approfitta e vola sul 3-0, comandando col dritto e sfruttando la posizione particolarmente arretrata del toscano. Lorenzo trova ritmo da fondo, mettendo in evidenza tutta la differenza di caratura rispetto all’avversario.