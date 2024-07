Annuncio in diretta a CRC entro stasera arriverà anche il comunicato ufficiale del Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Pochi istanti fa, a Radio CRC è arrivato unimportante riguarda il. In serata è attesoildel club. Oltre alle varie migliorie che ilsta apportando alla propria rosa in questo mercato, ce ne sono altreal di fuori dal campo. Gli azzurri difatti stanno lavorando molto sull’espansione del proprio brand, con nuovi accordi e partenership che sono stati siglati, ed altri sono in arrivo. A Radio CRC è arrivato un nuovo, edildel club.ina Radio CRC: di cosa si tratta Ilprosegue la crescita del proprio brand a livello nazionale e mondiale. Lo Chief Revenue Officer del, Tommaso Bianchini, sta raggiungendo numerosi accordi. L’ultimo è stato annunciato ina Radio CRC pochi istanti fa.