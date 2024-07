Annunciati il velocista del Botswana Tebogo e il keniano Omanyala Golden Gala tra le stelle | Gimbo c’è

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Il meglio dell’atletica mondiale alla conquista di Roma. Spettacolo annunciato allo stadio Olimpico di Roma il 30 agosto per il‘Pietro Mennea’, tredicesima tappa della Wanda Diamond League. Il pubblico della capitale freme perTamberi, che ci sarà per rompere il tabù del, mai vinto. Tra gli italiani più attesi ecco Lorenzo Simonelli e il triplista Andy Diaz. Nei 100 metri pronti a sfrecciare Letsile), e ilFerdinand. Al femminile, nei 200 metri l’ivoriana Marie-Josée Ta Lou-Smith, vincitrice lo scorso anno a Firenze nei 100; la novità statunitense Mckenzie Long e la britannica Daryll Neita. Nei 400 metri è in grande forma Quincy Hall, parteciperà anche il primatista italiano Luca Sito. Una delle superè l’etiope Gudaf Tsegay, impegnata nella gara dei 1500.