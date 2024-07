Alice Volpi A queste Olimpiadi posso arrivare in alto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 luglio 2024) A Parigi 2024 "ci arrivo consapevole delle mie possibilità. Ho avuto ottimi risultati, sono campionessa del mondo in carica. Fare un’altra Olimpiade è una cosa meravigliosa. Voglio andare là per godermela, fare il massimo e non avere rimpianti. So cheaspirare adin". Parola di, campionessa di scherma nata a Ponte d’Arbia e cresciuta a Siena (con Montalcino nel cuore), cinque titoli iridati tra prove individuali e a squadre, gli ultimi due nell’estate del 2023 a Milano, e bronzo nel fioretto a squadre a Tokyo, nella sua prima esperienza ai Giochi. "In Giappone eravamo nello stadio senza pubblico, non è stata una vera e propria cerimonia di apertura. Stavolta sarà tutto più emozionante – spiega a MontalcinoNews.com –, in riferimento alla cerimonia, il 26 luglio, lungo la Senna".