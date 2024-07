A Mosca esplode un’autobomba

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Una Toyota Land Cruiser è esplosa vicino a un edificio residenziale nel nord di. Il fatto è accaduto appena gli occupanti, un uomo e una donna vi sono saliti a bordo. Entrambi sono rimasti feriti e sono ricoverati in ospedale. Lo riporta la Tass. Il ministero dell’Interno russo ha affermato che la causa dell’esplosione è stata la detonazione di un ordigno esplosivo installato al suo interno. Altre cinque auto sarebbero rimaste danneggiate a causa dell’esplosione. Sul posto sono al lavoro tecnici specializzati in esplosivi e personale dei servizi di emergenza. “È stato accertato che il 24 luglio, in uno dei parcheggi nel nord della capitale, un oggetto non identificato installato in un’auto è esploso, provocando il ferimento di due persone”, ha riferito su Telegram la rappresentante del ministero degli Interni russo Irina Volk, citata da Ria Novosti.