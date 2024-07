Usa l' ultimo sondaggio è clamoroso | Trump-Harris cambia tutto

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 23 luglio 2024) Come hanno preso gli elettori americani la ormai quasi certa candidatura di Kamalanella corsa alla Casa Bianca dopo il passo indietro di Joe Biden? Se la tendenza è quella fotografata dalReuters-Ipsos diffuso martedì 23 luglio la bilancia inizia a pendere per la democratica, vicepresidente degli Statoi Uniti. In base a questa rilevazioneè davanti a Donald44% a 42% tra gli elettori registrati, con un margine di errore del 3%. In una gara a tre, la dem guida col 42%, contro il 38% die l'8% di Robert F. Kennedy. Il primodopo il ritiro di Biden dalla corsa della Casa Bianca era stato diffuso poche ore prima da Morning Consult e dava in vantaggioal 47% e la vice presidente al 45%.