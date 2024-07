Un’ex di Amici è la nuova fiamma di Tony Effe? Le foto non mentono

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di martedì 23 luglio 2024), senza dubbio l’hitmaker del momento, continua a dominare le classifiche musicali con il suo ultimo singolo, stabile alla prima posizione della Fimi da ben otto settimane. La sua musica è ovunque: in radio, nei locali e nelle playlist più seguite su Spotify. E come spesso accade con gli artisti di grande successo, ancheè diventato oggetto di interesse per i paparazzi e i siti di gossip, che negli ultimi mesi gli hanno attribuito numerosi flirt con ragazze famose. L’ultima in ordine di tempo è una nota ex alunna di “di Maria De Filippi”.e Cosmary Fasanelli beccati insieme Negli ultimi tempi,è stato al centro di numerosi pettegolezzi amorosi. Dopo che Chiara Ferragni ha smentito categoricamente qualsiasi relazione sentimentale con il trapper, i rumors hanno iniziato a concentrarsi su un presunto flirt con Giulia De Lellis.