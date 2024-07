Traffico Roma del 23-07-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 23 luglio 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità chiusa per accertamenti tecnici e fino a cessate esigenze la tangenziale est in direzione San Giovanni chiusura a partire da via Nomentana con obbligo di transito sul vecchio tracciato in direzione Stadio Olimpico chiusura da Largo Settimio Passamonti con transito su viale dello Scalo di San Lorenzo è corsia laterale in direzione A24 ripercussioni per ildi zona è in corrispondenza delle uscite obbligatorie proseguono i lavori di riqualificazione in vista del Giubileo da qui stasera alle 23 chiude il tratto di sopraelevata dalla tangenziale est tra viale Castrense è Largo Passamonti in direzione Stadio Olimpico la chiusura continuativa con riapertura prevista alle 6 del mattino del 19 agosto in tema di trasporto pubblico da oggi è fino al 31 agosto per lavori di rinnovo anche tecnologico ...