Tennis la confessione di Zverev | dopo il vaccino io malato di diabete

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 23 luglio 2024) Nel corso di un’intervista esclusiva rilasciata a “Magazin”, il campione tedesco Alexanderha raccontato del suo rapporto con il, malattia della quale è affetto fin dall’età di 4 anni. Ilta tedesco ha spiegato di aver scoperto di essereuneffettuato. “Non riesco a ricordare come sia successo, ero troppo piccolo. So solo, dalle storie della mia famiglia, che eroe avevo un virus grave. Poi ho dovuto farmi vaccinare, come ogni bambino normale deve essere vaccinato. Ero ancora. Ma mi hanno comunque fatto vaccinare, il che era sbagliato in questo caso. È stata una reazione del mio corpo, ho avuto illa vaccinazione. Avevo 4 anni. Da cosa l’abbiamo scoperto? Non ho mangiato per giorni, ho solo bevuto. Il mio zucchero era sempre, incredibilmente, alto. Ma non sapevamo il perchè.