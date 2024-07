Tekken 8 | annunciata una collaborazione con nike per l’EVO 2024

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di martedì 23 luglio 2024) Bandai Namco Europe ha rivelato una nuovaconper8 durante una presentazione sul palco e una diretta streaming al. Questa partnership introduce il famoso marchio di calzature e abbigliamento sportivo nel leggendario universo del celebre picchiaduro. Nuovi Contenuti di Gioco e Sneaker Esclusive Lacomprende alcuni contenuti digitali che saranno disponibili questo autunno, tra cui le sneakerAir Foamposite One ispirate a Jin Kazama e Kazuya Mishima. Durante, è stata anchela possibilità per i partecipanti di acquistare un’edizione limitata delleAir Foamposite One “Kazuya Mishima”.