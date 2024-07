Storia di Ida Resce morta per eccesso di insulina | in 6 anni non riescono a trovare un perito il pm chiede l’ennesima archiviazione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Idaaveva 29, un figlio di cinque e il diabete. Èil 20 gennaio 2018 a Casalbore (Avellino) dove viveva. Due giorni prima, all’ospedale Rummo di Benevento, le avevano impiantato un microinfusore diche avrebbe dovuto liberarla dalle iniezioni con la “pennetta”. Sono dispositivi sempre più diffusi, un aghetto collegato a un piccolo processore che eroga la quantità programmata. Oltre seidopo, per la terza volta, la pm Flavia Felaco ha chiesto l’dell’indagine. La motivazione è sconcertante: “Il pm non ha potuto svolgere l’accertamento per la difficoltà di rinvenire un tecnico esperto nella accensione e analisi dei dati eventualmente conservati nel microinfusore che fosse terzo rispetto alle parti”. Insomma, non si trova unindipendente.