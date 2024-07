Soldi per casa fantasma Amante viene truffata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 luglio 2024) Un uomo ascolano è accusato di aver truffato la suainducendola a consegnargliper acquistare unadove andare a vivere insieme, nonostante lui fosse per altro sposato. Il’ascolano se li è fatti dare, ma lanon l’ha comprata mai e, anzi, continua a a vivere con la moglie legittima, in barba all’che non ha potuto fare altro che denunciarlo. I fatti oggetto del processo in corso davanti al tribunale di Ascoli risalgono all’1 giugno 2022. Da un po’ l’ascolano, già sposato, aveva una relazione con una donna extracomunitaria che aveva conosciuto e che le piaceva assai. Quest’ultima aveva due figlie minorenni e la necessità di dare loro un tetto confortevole e di trovare, perché no, anche un’anima gemella.