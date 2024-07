Rino Formica parla di golpe per rovesciare Giorgia Meloni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Il socialistapassa tuttora per essere un gigante del pensiero politico. E forse lo è davvero, visto che la politica è resistenza al logoramento e lui, a 97 anni, nemici e amici li ha seppelliti tutti, o quasi. Oltre ai buchi dell'Inps con i quali negli anni Ottanta, da ministro economico e addetto alla previdenza, ha contribuito con altri a giocarsi il futuro di sei o sette generazioni, di lui resteranno le sue massime: «La politica è sangue e merda», riferita al cinismo come arte di governo e alla necessità del compromesso e dell'inganno per arrivare a potere e consenso, «Il convento è povero ma i frati sono ricchi», pensando al suo partito travolto da Tangentopoli, «Una corte di nani e ballerine», per descrivere l'allargamento alla società civile che Bettino Craxi impose al Psi.