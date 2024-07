Parigi 2024 | un’Olimpiade ancora senza scacchi

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 23 luglio 2024) Quarantaquattro squadre, poco più di 3.000 atleti: a confronto con le Olimpiadi di quest’anno – più di 10.000 atleti, più di duecento delegazioni – quelle che si svolsero agiusto cent’anni fa sembrano una sagra di provincia. Da allora il movimento sportivo (e il numero di spettatori, e il giro d’affari) è cresciuto enormemente, e sono cresciute anche le discipline sportive. Insieme a centometristi e pallavolisti, schermidori e ciclisti, oggi partecipano anche gli atleti del badminton o, che so, del taekwondoo. Si sono aggiunti pure quattro sport addizionali: breaking, surf, skateboard e arrampicata sportiva. Chapeau. Gli, però, non ci sono. Non c’erano neppure cent’anni fa, per la verità, quando a, in occasione dei Giochi, nacque la Federazione Internazionale di, la FIDE, che il 20 luglio scorso ha compiuto cent’anni.