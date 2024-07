Olimpiadi il paradosso dell’Italia Cresce il numero medaglie ma il piazzamento nel medagliere peggiora di continuo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 23 luglio 2024) Tokyo 2021 ha visto l’Italia raggiungere il traguardo senza precedenti delle 40complessive. Peraltro, nell’edizione giapponese, il nostro Paese è tornato in doppia cifra alla voce “di ori” per la prima volta da Atene 2004. Un apparente trionfo, dietro al quale però si cela un dato di fatto incontrovertibile. La posizione nelre è stata la peggiore del XXI secolo. Il movimento azzurro ha concluso Tokyo 2021 al 10° posto, retrocedendo di una piazza rispetto alla nona conseguita nei tre Giochi precedenti. Anzi, a ben guardare, la flessione è costante perché tornando ancora più indietro nel tempo si noterà come, dalla sesta moneta di Atlanta 1996, si sia passati alla settima di Sydney 2000 e all’ottava di Atene 2004.