Notte prima degli esami | un successo per gli allievi ABF del settore HoReCa

(Di martedì 23 luglio 2024) “di lacrime e preghiere” cantava Antonello Venditti, descrivendo l’ansia e l’emozione che accomunano generazioni di studenti. Quest’anno, per glidel(pasticceria/panificazione, sala bar, cucina) di ABF, questasi è trasformata in un momento di grande trionfo e soddisfazione. Esame di Stato in ‘Enogastronomia e ospitalità alberghiera’ L’Anno Formativo 2023/2024 ha segnato una svolta storica per ABF grazie all’introduzione del quinto anno sperimentale, frutto dell’accordo con l’Istituto Rubini di Romano di Lombardia. Agli studenti è stata offerta la possibilità di proseguire gli studi fino al diploma di maturità, sostenendo l’Esame di Stato in ‘Enogastronomia e ospitalità alberghiera’.