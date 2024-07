Napoli-EA Sports FC | partnership con Geolier testimonial – VIDEO

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 23 luglio 2024) Ilannuncia una collaborazione esclusiva con EAFC.sarà il volto della campagna. Tutti i dettagli dell’accordo tra il club azzurro e il colosso deigiochi.-EAFC– Ilha annunciato unaesclusiva e pluriennale con EAFC, il celebre brand digiochi calcistici. L’accordo, svelato attraverso i canali ufficiali del club, vede comeil noto rapper napoletano. La collaborazione prevede l’integrazione completa delnel “Gioco Più Bello del Mondo”, includendo FC Mobile e FC Online. James Taylor, Director of FC Footballs, ha dichiarato: “È un momento emozionante per noi, per avvicinare i fan ai giocatori e al club che amano, sapendo l’enorme ruolo che il calcio gioca nella cultura napoletana”.