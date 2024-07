Mazzolani-Vandini ecco i lavori per pronto soccorso e radiologia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 luglio 2024) ARGENTA Si entra nel vivo ad Argenta per la riqualificazione dell’ospedale di Argenta: al via il cantiere finanziato dal Pnrr, che prevede la realizzazione di un nuovo padiglione, a seguito della demolizione di un corpo di fabbrica del complesso ospedaliero. Il nuovo padiglione ospiterà il, lae la sala gessi al piano terra, e le degenze al primo piano. Ieri è cominciata la prima fase dei, che prevede le operazioni propedeutiche all’insediamento del cantiere. Ciò comporta in questa prima fase una riorganizzazione dei parcheggi e sarà quindi interdetta la sosta in alcune aree, opportunamente segnalate con adeguata segnaletica di divieto che sarà apposta sul posto. Ricordiamo che sono in gioco più di 16 milioni, coperti dal Pnrr: un’operazione che darà un volto nuovo aldei prossimi anni.