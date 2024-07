Le lacrime di Vanessa | Non è stata sfortuna ma ci dovevo provare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) La musica per l’esercizio al corpo libero l’aveva già scelta, ma a Parigi non risuonerà: come canta Ligabue "è andata come poteva, come doveva".Ferrari ha provato in tutti i modi a disputare la sua quinta Olimpiade (ipotetica, l’ultima scelta spettava al direttore tecnico Casella). Non sarà possibile per l’ennesimo infortunio: in carriera ne ha avuti una sfilza, che ricorda tutti, a partire da quelli ai tendini d’Achille. L’ultimo volo della Farfalla di Orzinuovi non sarà sulla pedana di Parigi, forse saluterà con un evento ad hoc o proverà a rimanere nel mondo ginnico., come vive la rinuncia a Parigi? "È una delusione, mi sono allenata tanto e ho perso tutto per un piccolo infortunio: se ci fosse stato più tempo avrei recuperato. Avevo messo in conto che sarebbe potuto accadere.