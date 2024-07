La Civitanovese in campo Si gettano le basi per la D

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) I tre colpi attesi in casaieri hanno varcato la porta d’ingresso del Polisportivo. Sono Duccio Toccafondi, Ruggiero Upapa e Gabriel Facundo Macarof. Toccafondi, 2003 proveniente dall’Albinoleffe e cresciuto nei settore giovanile di Prato, Atalanta, Spezia, Empoli e Napoli, è il centrocampista offensivo individuato per rinvigorire la trequarti dopo gli addii di Bagnolo, Becker e Strupsceki. Il difensore Upapa, invece, è stato prelevato dal settore giovanile del Cerignola. Parliamo di un 2007, il più giovane in rosa insieme con Nicolò Vesprini e Leonardo Zepponi, entrambi aggregati dalla Juniores rossoblù. Il terzo ingaggio, Gabriel Facundo Macarof, centrocampista classe 1995, proviene dall’Argentina.