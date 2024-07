La città fra storia e fede San Jacopo in Castellare Torna la Messa dopo 240 anni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 luglio 2024) Il vescovo monsignor Fausto Tardelli, celebrerà per la prima voltaesattamente 240una Santanell’ex chiesa di Sanin, momento inserito nel programma dei festeggiamenti per il patrono della. Un appuntamento “storico” che vivrà la Chiesa di Pistoia oggi alle 18.la sua edificazione, probabilmente intorno al X secolo, di Sanin- popolarmente chiamata San Jacopino - si trova menzione in alcuni documenti della metà de dodicesimo secolo.alcuni interventi di modifica, tra il tredicesimo e il quattordicesimo secolo, venne soppressa come chiesa nel 1784 dall’allora vescovo Scipione de’ Ricci; oggetto di un importante restauro - finanziato da Fondazione Caript e Comune di Pistoia - l’ex chiesa e l’intero complesso di Santo accessibile al pubblico dalla primavera scorsa.