Il Napoli e Kvara…

(Di martedì 23 luglio 2024) Ile Kvaratskhelia: a Radio CRC è intervenuto il giornalista georgiano Kakha Dgebuadze. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘In Ritiro Con Te’. “In questo momento qui in Georgia non si hanno notizie sull’avanzamento contrattuale, l’entourage del calciatore e la dirigenza delsono al lavoro per definire la trattativa”. Con il contratto rinnovato o non, resta alNon ci sono dubbi sul fatto che Kvara resti al, si deve vedere se resta con il contratto rinnovato o senza”. Kvara e il nuovo allenatore del“In poche settimane sapremo come finirà questa situazione. Kvara deve prepararsi per la nuova stagione con un allenatore top come Antonio Conte. Sarà una stagione molto interessante, non solo per il, ma anche per il calciatore georgiano.