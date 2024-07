Granfondo oltre 400 allo start | tutti i vincitori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 luglio 2024) Federico Esposti davanti a Lorenzo Galli e Luca Pieraccini in campo maschile e Bianca Campidelli davanti a Elena Vernia e Jessica Ferretti in campo femminile per il percorso lungo 100 chilometri; poi Alessandro Danni davanti a Raimondas Rumšas e Matteo Pezzo in campo maschile sul percorso di 70 chilometri e infine Valentina Pierotti davanti a Sara Corbani e Eleonora Luci tra le donne, sempre sui 70 km, sono idella prima edizione delladei laghi della Garfagnana, gara ciclistica, unica nel suo genere, che ha permesso ad400 atleti provenienti da tutta Italia di competere in sella alla bici, godendo poi della visione delle bellezze naturali del territorio. L’evento, promosso e realizzato da Asd Pinocchio Extreme, è stato organizzato con il coordinamento dell’Unione Comuni Garfagnana e il supporto operativo dei Comuni interessati dal passaggio della corsa.