Granchio blu dalla Regione un milione di euro per le imprese

(Di martedì 23 luglio 2024) Laha approvato un nuovo bando da undidedicato alletitolari di concessioni demaniali per impianti di molluschicoltura, che potranno così presentare domande di contributo per le spese sostenute per il trasporto e lo smaltimento delblu non commercializzato. Le risorse in campo, dunque, serviranno a rimborsare leper i costi di smaltimento, riconoscendo un valore pari a 1,50per chilogrammo di prodotto: una cifra in cui forfettariamente sono ricompresi i costi sostenuti per il trasporto, la movimentazione, a terra e in mare, degli esemplari di, gli oneri e i costi sostenuti per lo smaltimento in discarica o in centri di smaltimento autorizzati, nonché i costi amministrativi per la gestione e l’organizzazione delle operazioni di trasporto e smaltimento.