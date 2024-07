Disposti a tutto per la dieta | da frullati verdi agli intrugli con uova crude ecco i cibi disgustosi che mangia la GenZ per seguire i social

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Che idettino le mode del momento relative all’abbigliamento, anche se a volte sono di pessimo gusto, lo sapevamo da tempo. Quello che però ha scoperto una nricerca britannica è che isono anche il motivo per cui molte persone della Generazione Zcibo che non li piace con l’intento diun’alimentazione sana. “Si rinuncia al gusto nell’erronea idea che gli alimenti che fanno bene sono anche quelli che fanno male”, commenta Emi Bondi, presidente della Società italiana di psichiatria e direttrice del dipartimento di salute mentale della ASST di Bergamo. “La verità però è che il gusto e il piacere o il disgusto e il non piacere è anche una difesa del nostro organismo nei confronti deiche fanno bene o male”, aggiunge.