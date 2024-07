Cinque proposte per l’ex scuola di via Zama 23

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 23 luglio 2024) Per anni la exdi via23 al quartiere Salomone è stata in condizioni di abbandono, meta di occupazioni e oggetto di ripetuti sgomberi. Ora si volta pagina: sonolearrivate per riqualificare il complesso di circa 20mila metri cubi, dando spazio ad housing sociale e universitario, come previsto nell’ambito di Reinventing Cities 4. È questo l’esito della prima fase del bando promosso dal network internazionale C40, finalizzato alla rigenerazione sostenibile sotto il profilo ambientale, economico e sociale di aree urbane dismesse che, quest’anno, ha coinvolto 15 grandi città del mondo, tra cui Milano. Per partecipare alla quarta edizione del bando, in collaborazione con l’Agenzia del Demanio, Milano ha scelto il sito di via23. Si tratta di due edifici originariamente destinati aelementare e palestra e uno spazio aperto pertinenziale.