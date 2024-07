Cari turisti non abbiate paura in Italia l' acqua del rubinetto è buona e pure quella dei nasoni romani

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 23 luglio 2024) «Si può bere dalle fontanelle? E l'delin albergo è sicura? Il ghiaccio è fatto conpotabile?». Queste sono solo alcune delle domande che il turista straniero, perlopiù statunitense, si pone quando viene in. La scena si tinge di bianco e nero, alla tv c'è Carosello, Audrey Hepburn è in sella a una Vespa con Gregory Peck, Sophia Loren mostra le ascelle non depilate, e i Sassi di Matera sono una vergogna perché mancano le più basilari norme igieniche. Ecco elencati alcuni dei preconcetti sull'di quell'epoca. Fra questi, fa capolino lo scchio dell'non potabile.