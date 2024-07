Capua gli ultimi appuntamenti di ‘Luglio al Museo’

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 23 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa rassegna musicale “Summer Concert: Suoni & Luoghi d’Arte” nella suggestiva cornice del Museo Campano di, si conclude con tre eventi imperdibili in programma il 27, 28 e 31 luglio 2024. Questifinali chiuderanno in bellezza uno straordinario mese di musica classica. Sabato 27 luglio alle ore 20 il Trio Sheliak, vincitore del Premio Farulli – Abbiati 2024, aprirà il primo degli eventi conclusivi con un doppio appuntamento serale, una vera maratona musicale. Nella prima parte saranno eseguiti la Sonatensatz D 28 di Schubert e il Trio in la minore di Ravel, mentre nella seconda parte ancora Schubert con il monumentale Trio in mi bemolle maggiore op.100, tra le pagine schubertiane più amate dal pubblico.