Bridgerton 4 anticipazioni Chi è Luke Thompson che interpreta Benedict

(Di martedì 23 luglio 2024) La storia dicontinua. Netflix ha confermato la quarta stagione della serie tv di successo, tratta dai romanzi di Julia Quinn. Dopo Daphne, Anthony e Colin, le nuove puntate si concentreranno su un altro membro della famiglia inglese:, a cui presta il volto fin dalla prima puntata. Nelle prime stagioni il secondogenito di Violet ha vissuto una serie di avventure, ma il grande amore arriverà anche per lui. Il protagonista di4 sarà) I nuovi episodi disi concentreranno sul secondogenito bohémien della famiglia,to da). Nonostante alcuni dei suoi fratelli siano già felicemente sposati,è riluttante a sistemarsi, finché non incontra un’affascinante dama in argento al ballo in maschera organizzato da sua madre. Le riprese inizieranno il prossimo settembre.