Bellinazzo | Inter una partenza programmata C’è liquidità

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 23 luglio 2024) L’sta provando a definire il futuro della prossima stagione. A questo si aggiunge anche il lavoro che Oaktree dovrà fare per far restare l’competitiva. Ne ha parlato Marcosu Tutti Convocati. LAVORO – Nel corso della puntata odierna di Tutti Convocati, Marcoha parlato dell’attuale proprietà dell’. Tra i tanti temi toccati, anche un passaggio su Oaktree e sul modo di lavorare del fondo americano. Queste le sue parole: «L’è partita con un piano molto chiaro. Marotta e Auslio sapevano da tempo di poter vincere lo scudetto e quindi che era necessario costruire una squadra con il doppione in ogni ruolo. I nerazzurri quest’anno avranno una stagione molto impegnativa, c’è stata una pianificazione come con Piotr Zielinski e con Mehdi Taremi. Loro due rientravano già nel progetto».