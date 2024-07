Bambino di 11 anni perde la mamma e non ha soldi per il funerale poi il gesto straziante | cosa ha fatto FOTO

Leggi tutta la notizia su tvzap

Un bambino di soli undici anni ha perso improvvisamente la mamma in seguito ad un terribile infarto. I tentativi del fidanzato della donna di salvarla sono stati inutili. Eppure, un barlume di speranza sembrava essersi nuovamente acceso quando, al loro arrivo, i paramedici sono riusciti a rianimarla. Il suo cuore ha così continuato a battere, e per dieci giorni la donna di quarantacinque anni è rimasta in vita attaccata ai macchinari. Bambino di undici anni perde la mamma, poi il dramma. Kayden è un bambino di undici anni che ha perso improvvisamente la sua mamma a causa di un infarto.