Armani Beauty trucca le star del Festival di Venezia 2024

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 23 luglio 2024) Un anno magico, il settimo.festeggia sette anni come sponsor ufficiale della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di. Giunta alla sua 81esima edizione, è in programma dal 28 agosto al 7 settembre. Qualche informazione comincia a trapelare o a essere comunicata suldi. Mentre si sa che ad aprirlo sarà il film Beetlejuice Beetlejuice di Tim Burton, si può affermare anche che saràa fornire il servizio di make up ufficiale agli ospiti della mostra. Tra cui le celeb che sfileranno sul red carpet.