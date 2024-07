Alberto Muraglia tutta la storia del vigile che timbrava in mutande a Sanremo | Nove anni di sofferenza

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 23 luglio 2024) «Ho sempre saputo di non aver fatto qualcosa di sbagliato. L’ho spiegato a tutti, dal pm ai vari giudici, fin dall’inizio. Avevo ragione, anche se questo non mi ripaga di 9di».è ilincheil cartellino in slip e canottiera. La sua immagine nel 2015 ha fatto il giro del mondo mentre il comune dilo accusava di truffa. Dopo l’assoluzione con formula piena, ieri è arrivata l’ultima sentenza sul suo licenziamento. Che era illegittimo anche secondo la Cassazione, dopo la decisione della Corte d’Appello di Genova. E lui racconta a La Stampa cosa ha pensato: «Mi aspettavo questa conclusione, perché conferma quello che ho detto subito al primo giudice del lavoro. Non mi aveva creduto, e nonostante tutte le testimonianze a mio favore, aveva respinto il mio ricorso».