Acerbi oggi in gruppo sorride Inzaghi! Pilastro dell’Inter ? TS

(Di martedì 23 luglio 2024)Francescorientrerà in. L’operazione di pubalgia è ormai smaltita e il difensore italiano può rientrare a pieno regime. RIENTRO –rientra inproprio. Il difensore ha smaltito l’operazione di pubalgia, che lo ha praticamente escluso dalla spedizione italiana ad Euro 2024. Il suo recupero è stato cauto, con l’Inter che non gli ha messo alcuna fretta. Un rientro graduale, senza forzare i tempi.inizia il suo vero ritiro con i nerazzurri, quello che il 17 agosto lo porterà a giocare da titolare contro il Genoa a Marassi. Anche ieri ha visto i propri compagni seduto in panchina, con Mehdi Taremi ancora in gol stavolta contro la Pergolettese. L’iraniano è il vero protagonista di questo inizio di ritiro.