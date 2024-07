Usa Biden si ritira e ‘nomina’ Harris ma da Obama nessun endorsment

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 22 luglio 2024) Il presidente degli Stati Uniti, Joe, ha annunciato la sua decisione dirsi dalla corsa per la Casa Bianca del 2024. In una lettera pubblicata su X il 21 luglio,ha spiegato le motivazioni del suo ritiro e ha espresso il suo pieno appoggio alla vicepresidente Kamalacome nuova candidata alla presidenza per il Partito Democratico americano. Motivazioni del ritiroha sottolineato di avere preso questa decisione nell’interesse del partito e degli Stati Uniti. Il presidente ha riconosciuto che le pressioni sulla sua amministrazione e le preoccupazioni per la sua età e salute hanno influenzato la sua scelta.ha dichiarato: “È stata una delle decisioni più difficili della mia vita, ma credo sia la scelta migliore per il futuro dell’America“. Barackcon Joe