Uomini e donne Sabrina Ghio ammette tutta la verità sulla sua terza gravidanza | cosa vorrebbe suo marito

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 22 luglio 2024) Lontana dalla TV l’ex tronista diconosciuta con la nomea di Barbie,, torna al centro del gossip, e il motivo é un pancino sospetto che farebbe pensare a molti ad un’ipotesi compromettente per lei. La influencer Bionda dagli occhi da cerbiatta fa in queste ore chiarezza, infatti, rispetto alla accusa di chi la taccia di nascondere al popolo del web di essere incinta. E l’occasione é un nuovo intervento diramato nel web. Newsfinisce nel mirino di un’accusa social: il motivo Riattivatasi a mezzo social,proprio non riesce a non replicare al j’accuse del popolo nel web, che in particolare via Instagram l’accusa di tenere top secret un sospetto status diin corso.