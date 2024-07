Un campione lunigianese Piastri trionfa in Formula Uno

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) È salito ieri sul gradino più alto del podio al Gp d’Ungheria. Oscar, classe 2001, alla sua seconda stagione in1 con la scuderia McLaren, si è aggiudicato il suo primo Gran Premio. Gara dopo gara, il 23enne di Melbourne in poco tempo ha già costruito una carriera strepitosa: ha vinto laRenault Eurocup 2019, la3 nel 2020 e la2 l’anno successivo. Ma è questa l’annata speciale di Oscar, che sta anche per diventare papà: un’indiscrezione che arriva da Licciana Nardi, ed esattamente dalla piccola frazione di Varano dove avrebbe le sue radici l’albero genealogico del. "Il suo bisnonno partì da Varano ad inizio del Novecento per emigrare in Australia, come all’epoca fecero altre famiglie in cerca di fortuna. Da allora, tutti i discendenti fino ad Oscar nacquero e vissero là e nessuno di loro pare abbia più fatto ritorno in Lunigiana.