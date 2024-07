Tumori Jervis Daiichi Sankyo Italia | Sosteniamo le donne con medicina preventiva

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 22 luglio 2024) Roma, 22 lug. (Adnkronos Salute) – “Siamo molto felici e orgogliosi di supportare questo evento. E’ un’iniziativa che mi è molto cara, questesono di grande ispirazione per tutti. Per noi è una fantastica opportunità di lavorare a fianco delle associazioni pazienti e delle società scientifiche perché non siamo solo un’azienda farmaceutica innovativa, ma ci impegniamo davvero a supportare i pazienti oltre che con terapie farmacologiche, attraverso programmi educativi e didi alta qualità”.