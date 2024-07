Temptation Island Siriana la tentatrice di Raul parla di Nicolò Zaniolo | Continua a chiamarmi ma lui è fidanzato Non posso più rispondergli

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 22 luglio 2024)Schifi,diDumitras, ha rivelato di ricevere chiamate da. Il calciatore, attualmentecon Sara Scaperrotta madre di suo figlio Tommaso, hanno avuto una storia qualche tempo fa.Schifi, la rivelazione suIn un’intervista a Fanpage.itdiDumitras, ha svelato dei dettagli sul suo exil quale sembra non averla dimenticata viste le numerose chiamate che, sembrerebbe, il calciatore le faccia., pare, la cercherebbe da quando l’ha rivista nel programma. Nella recente intervistaha affermato chela cercamente tempestandola di telefonate. Tuttavia, essendo il calciatore, non ha intenzione di rispondere alle sue chiamate né di dargli una seconda possibilità considerando che è in una relazione con Sara Scaperrotta.