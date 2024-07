Selena Gomez e quella corona da fashion icon sfoggiata sul red carpet

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 22 luglio 2024)è riapparsa sul reddurante la stagione dei premi 2024 e ha partecipato anche al Festival di Cannes, rafforzando la suadaè fresca di nomination agli Emmy Awards, per la prima volta nella categoria di migliore attrice protagonista per Only Murders in the Building, una delle serie mystery più chiacchierate degli ultimi anni che l’ha riportata sullo schermo. La sua popolarità risale ai tempi Disney, quando da giovanissima ha guidato il cast di I maghi di Waverly.. Crediti: Ansa/Instagram – VelvetMagHa recitato anche in numerosi film come Monte Carlo, Ti lascio la mia canzone, La grande scommessa, Cattivi vicini 2, I morti non muoiono e Un giorno di pioggia a New York. Il suo ultimo film è Emilia Pérez, presentato in anteprima al Festival di Cannes 2024.