Scomparso Giulio Melandri storico artigiano e meccanico

(Di lunedì 22 luglio 2024) Ha destato profondo dolore a Conselice la scomparsa diche nella sua bottega di riparazioni moto, auto e bici ha svolto il servizio per oltre oltre 70 anni a Spazzate Sassatelli. Conosciuto anche come Giòli di Sasadì, aveva iniziato a lavorare a 12 anni, dopo le elementari, come apprendistain un’officina meccanica di Conselice. Fu nel 1951 chesi affiancò al lavoro del padre Tancredi che aveva aperto a Spazzate Sassatelli un’officina meccanica, con annesso distributore di carburante; officina dove si aggiustavano bici, moto e le prime auto Belvedere. Nel trascorrere del tempoprende in mano la gestione dell’officina e a 21 anni ottiene la licenza anche del servizio pubblico e in seguito anche di quello scolastico. In seguito ammoderna il negozio e l’officina , dotandola anche di attrezzature per gommista.