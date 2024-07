Record di donazioni per Kamala Harris

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 22 luglio 2024) 23.00 Future Forward, il super Pac di punta nato per appoggiare la campagna Biden,ha ricevuto impegni per 150mln di dollari da parte dei principali donatori democratici nelle 24 ore dopo che il presidente ha annunciato il ritiro dalla corsa. Future Forward aveva già a disposizione 122 milioni di dollari alla fine di giugno. Altro boom diperla raccolta di 81 milioni di dollari per la campagna della vicepresidente. Lo riferisce il team della stessa campagna elettorale.