Prelemi nuova vacanza da futuri genitori L’influencer rivela dettagli sulla sua gravidanza

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 22 luglio 2024), unadain dolce attesa risponde alle domande dei fan, Giulia e Pierpaolo si stanno concedendo unaquesta volta ufficialmente da. Dopo aver trascorso alcuni giorni a Formentera, Giulia é stata super attenta a non mostrare il pancino prima di annunciare la. Ifinalmente allargheranno la famiglia nei prossimi mesi e l’annuncio ha entusiasmato tutti i suoi fan che non vedevano l’ora di vederli uniti e presto. Leggi anche Beatrice Luzzi , domenica speciale con i fan. Lareunion Le risposte alle domande dei fan “finalmente mi ha raggiunto Pierino che da adesso sarà Pier papà” ha dichiarato scherzosamente. “non è una novità” ha replicato Pierpaolo, Giulia ha aggiunto: “adesso sono la diretta interessata, questo weekend sono stata in totale relax a Milano.