Pierina Paganelli nell’ultima telefonata ai figli il movente dell’omicidio

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 22 luglio 2024)è stata trovata morta il 3 ottobre 2023 nel garage del palazzo di via del Ciclamino a Rimini. L’unico indagato è Louis Dassilva, un metalmeccanico di 34 anni. Gli inquirenti stanno cercando di capire il. Secondo le prime ipotesi, Dassilva voleva proteggere la sua relazione extraconiugale con Manuela Bianchi. La vittima ha effettuato unaaitre giorni prima di essere ritrovata: il contenuto sembra inchiodare il suo presunto assassino.Leggi anche:: chi è Louis Dassilva, il vicino di casa arrestato per il suo omicidio Ladecisiva Il 30 settembre 2023,ha fatto unaai suoi, Chiara e Giacomo. In questa conversazione,ha accusato Manuela Bianchi di aver trovato “un uomo con i soldi”. Manuela ha scoperto questae ha raccontato tutto agli inquirenti.