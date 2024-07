Per le ’popolari’ 850 famiglie in lista d’attesa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 22 luglio 2024) Una fetta importante del panorama immobiliare locale riguarda chi non può permettersi un affitto oltre una certa cifra, canone libero o concordato che sia. Qui entra in gioco l’edilizia residenziale pubblica o, che dir si voglia, le case popolari. "La domanda riguarda in generale diversi bisogni – spiega il presidente di Acer, Marco Corradi –. Dal ceto più povero ai lavoratori che vengono a vivere qui e hanno bisogno di contratti brevi. Il problema vero è che sono tantissimi anni che non si investe sull’edilizia residenziale, siamo in forte carenza numerica a confronto con altri Paesi europei". Acer gestisce sul territorio provinciale 4.309 alloggi a canone sociale, di cui 4.185 di proprietà dei Comuni per un canone medio mensile di circa 130 euro; al momento risultano 850 richieste in(dato fornito dal Comune).