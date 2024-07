Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 22 luglio 2024) Mancano pochi giorni all’apertura dei XXXIIIOlimpici, dove saranno in gara 403 atlete e atleti italiani, impegnati in 34 discipline. Un record per il nostro Paese, che asaràanche dal più alto numero di azzurri di origine straniera nella nostra storia di partecipazione ai: 36, pari al 9% del totale, di cui circa la metà arrivati in età prescolare in Italia, dove poi hanno iniziato la pratica sportiva. Ma da dove provengono i nostri olimpionici e qual è laitaliana che è piùaice lo dice Pts: società di consulenza strategica e direzionale, che vanta una profonda esperienza nel mondo dello sport, con rapporti di stretta collaborazione con il Coni e le Federazioni sportive.