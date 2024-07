Maxi furto al calzaturificio Malizia | rubate scarpe per 80mila euro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 22 luglio 2024) Fermo, 22 luglio 2024 – Si sono aperti un varco sfondando il muro e, una volta dentro, hanno svaligiato ilieri notte nell’azienda “Maliziosa” di Fermo, situata in via dell’Industria, dove è stato trafugato un ingente quantitativo digriffate per un valore complessivo di circa. La banda, composta sicuramente da professionisti, è entrata in azione poco dopo l’1,30. I ladri hanno prima spostato le telecamere perimetrali della videosorveglianza per evitare di essere inquadrati, poi hanno disinnescato l’allarme e, giunti all’interno dell’area del, hanno praticato un grosso buco nella parete del magazzino. Una volta aperto il varco, si sono diretti verso le calzature, tutte griffate, già inscatolate e pronte per essere spedite.