Ma che vergogna | Capezzone non risparmia Biden e i Dem L' affondo

(Di lunedì 22 luglio 2024) Una campagna elettorale ricca di colpi di scena tra gaffe, attentato e presunte malattie. Il ritiro di Joescuote le presidenziali. Kamala Harris, appoggiata dai Clinton e da Nancy Pelosi, è la favorita per la nomination democratica. Giallo sul silenzio di Barack Obama. La vicepresidente sarà la donna giusta per sfidare Donald Trump? Questi sono stati gli argomenti passati in rassegna nel corso dell'ultima puntata di 4 di sera, il programma di politica e di attualità condotto da Roberto Poletti e Francesca Barra. Ospite in collegamento, Danieleè intervenuto sul titolo che compariva sui maxi-schermi "Usa e getta". "Avete fatto un titolo perfetto. Vi faccio i miei complimenti": così ha esordito il direttore editoriale di Libero.